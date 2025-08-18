Ngắm máy bay Su-30MK2, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ‘thu nhỏ’ mừng 2/9 ở Hà Nội

Tiêm kích Su-30MK2, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe tăng chiến đấu T-90 và những vũ khí trong đội hình diễu binh mừng 2/9 đã được tái hiện sống động qua những mô hình siêu nhỏ.