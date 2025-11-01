Chính quyền và người dân TPHCM chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị cũng như các tổ chức và cá nhân ở TPHCM đã chung tay quyên góp, tiếp nhận các nguồn nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào.