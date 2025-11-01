Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, tính đến ngày 28/10, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận hơn 14.000 lượt ủng hộ với số tiền hơn 174,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10.000 túi thuốc gia đình, 50 tấn gạo, 70 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và sản phẩm vật dụng cá nhân, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; kịp thời phân phối đến các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ.