logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Sáu, 29/08/2025 - 20:53

Người dân đội mưa xếp hàng kín các phố, quyết thức xuyên đêm chờ xem diễu binh

Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Dù sáng ngày 30/8 mới diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh, tuy nhiên, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố, quyết đội mưa, thức xuyên đêm chờ đón các chiến sĩ.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Xem dàn chiến đấu cơ uy lực của Không quân trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

image

Gom rác sau sơ duyệt diễu binh, giới trẻ nhắc nhau yêu môi trường là yêu nước

image

Người dân, du khách nô nức check-in cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất TPHCM

image

Người dân Hà Nội tự hào hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'

VIDEO NỔI BẬT