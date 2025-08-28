Xem dàn chiến đấu cơ uy lực của Không quân trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Trưa ngày 28/8, dàn tiêm kích Su-30MK2, L-39NG, Yak-130 và trực thăng trình diễn trên Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân.