Thứ Năm, 28/08/2025 - 13:01

Xem dàn chiến đấu cơ uy lực của Không quân trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Trưa ngày 28/8, dàn tiêm kích Su-30MK2, L-39NG, Yak-130 và trực thăng trình diễn trên Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân.

