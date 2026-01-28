Một xe bồn chở xăng đã bốc cháy dữ dội trên đường Dương Cát Lợi (TPHCM) vào trưa nay. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy, ngăn nguy cơ cháy lan nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 28/1, xe bồn chở xăng khoáng M95 bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển cách Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km. Phát hiện vụ việc, tài xế lập tức xuống xe, phối hợp cùng người dân sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe, tạo cột lửa và khói đen bốc cao. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó, lửa lan sang trụ điện ven đường, uy hiếp các nhà dân xung quanh, khiến nhiều người phải di dời tài sản đến khu vực an toàn.