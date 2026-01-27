Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/1, tại tầng 2 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh rượu trên đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy tiệm rượu ở TPHCM. Ảnh: LM

Thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện lửa kèm theo khói đen nghi ngút bốc ra từ ngôi nhà khiến họ hoảng sợ.

Nhiều người lấy bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa nhưng không thành công. Do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trên tuyến đường có nhiều cửa hàng kinh doanh sầm uất, nguy cơ cháy lan rất cao, nên nhiều người vội vàng di chuyển tài sản ra khỏi khu vực.

Lực lượng PCCC và CNCH kịp thời khống chế đám cháy. Ảnh: LM

Ảnh: LM

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ sau 10 phút, đám cháy đã được khống chế, ngăn chặn nguy cơ lan rộng. Tuy nhiên, việc phong tỏa đường Hai Bà Trưng để phục vụ công tác chữa cháy đã gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.