Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/1, trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè, TPHCM).

Cột khói "khổng lồ" từ hiện trường vụ cháy xe bồn ở TPHCM. Ảnh: HA

Thông tin ban đầu, chiếc xe bồn chở xăng khoáng M95 bất ngờ bốc cháy khi di chuyển cách Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km.

Phát hiện vụ việc, tài xế lập tức rời khỏi xe, phối hợp cùng người dân sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe, tạo cột lửa và khói đen cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đám cháy còn lan sang trụ điện ven đường, uy hiếp các nhà dân xung quanh, buộc nhiều người phải di dời tài sản đến khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đội hình phun bọt tuyết được triển khai để dập lửa, làm mát bồn chứa, ngăn nguy cơ nổ lớn gần kho nhiên liệu.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: HC

Đến hơn 12h, đám cháy cơ bản được khống chế. Chiếc xe bồn bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thương vong. Ngoài ra, khu vực xảy ra sự cố ngoài phạm vi Tổng kho xăng dầu Nhà Bè nên không ảnh hưởng đến an toàn của kho.

Hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



