Tối 12/2, TPHCM đã chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo chủ trương của Thành ủy và UBND TPHCM về “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ.



Đến tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo các cơ quan Đảng và chính quyền thành phố.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mà còn là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới.

Khu đất rộng 4,3ha giữa trung tâm thành phố, từng mang nhiều giá trị lịch sử và tinh thần, đã trải qua nhiều năm bị bỏ hoang. Việc hồi sinh không gian này thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được đã nhắc lại những hy sinh, mất mát bằng những giây phút lắng đọng tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ đã ra đi trong đại dịch Covid-19. “Sự hy sinh ấy đã hóa thành tượng đài không phải dựng bằng đá, mà dựng bằng lòng biết ơn của hàng triệu người dân thành phố”, ông nói.









Công viên số 1 Lý Thái Tổ, theo ông, mang ba thông điệp. Sự hồi sinh: Vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả trên nền đất của đau thương. Lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết: Vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng như không còn hy vọng nào. Hướng tới tương lai: Để thế hệ sau hiểu rằng Thành phố này còn được xây dựng không chỉ bằng bê tông, mà bằng sự sẻ chia.



Theo ban tổ chức, dự án được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa với sự tài trợ toàn bộ kinh phí 263 tỷ đồng của Tập đoàn Sun Group. Nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước được mời tham gia, nhằm đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và chiều sâu giá trị nhân văn của công trình.



Công trình được thi công “thần tốc” trong hơn 90 ngày đêm, kịp hoàn thành vào dịp cuối năm, vốn là thời điểm người Việt Nam hướng về truyền thống tri ân, tưởng niệm và tìm về nguồn cội.



Tại quảng trường trung tâm của công viên- nơi đặt Tượng đài Giọt nước - mặt đất được đào thấp khoảng 4m. Phần đất đào lên được chuyển đổi, bồi đắp thành không gian vườn đồi cạnh quảng trường, thể hiện triết lý cân bằng âm dương, giữ sự hài hòa cho toàn bộ không gian. Tượng đài có chiều cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương.

Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim, biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp “nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc”.



Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước. Trong đêm, 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo nên một không gian lung linh, lặng lẽ, như khu rừng ánh nến, tưởng niệm những con người đã không may mắn trong đại dịch Covid-19.



Toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong công viên được giữ gìn; các biệt thự cũ được tôn tạo, mở ra không gian triển lãm, thư viện…

Ngoài ra còn nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và nơi tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, không chỉ hôm nay mà cho nhiều thế hệ sau.



Việc đưa công viên vào hoạt động vì vậy vượt lên ý nghĩa của một dự án chỉnh trang. Đây là một lát cắt trong chiến lược dài hạn của TPHCM - phát triển hiện đại song hành cùng mở rộng không gian công cộng, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo tồn ký ức và củng cố bản sắc “thành phố nghĩa tình”. Và quan trọng, đó là tầm nhìn dài hạn trong hành trình kiến tạo tương lai - một thành phố năng động, hiện đại nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm.