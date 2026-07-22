Từng là phố váy cưới và dịch vụ chụp ảnh cưới sầm uất bậc nhất TPHCM, đường Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận) nay rơi vào cảnh đìu hiu khi nhiều mặt bằng đóng cửa, treo biển cho thuê kéo dài.

Theo ghi nhận, tuyến đường Hồ Văn Huê từng được xem là "phố váy cưới" sầm uất. Hiện nơi đây rơi vào tình trạng ảm đạm chưa từng có. Khảo sát cho thấy trên tuyến đường này có hơn 20 mặt bằng đang bỏ trống. Nhiều cửa hàng xuống cấp, mặt tiền nhếch nhác sau thời gian dài đóng cửa.