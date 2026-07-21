Người dân trông chờ diện mạo đường rộng gấp 5 lần kết nối công viên Lý Thái Tổ

Nhiều hộ dân tại phường Vườn Lài, TPHCM đang tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường Trần Bình Trọng lên 23m, quy mô 4 làn xe.