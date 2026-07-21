Theo đó, dự án dài 361m, tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng, phần lớn dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tăng kết nối giao thông, giảm áp lực cho các tuyến Hùng Vương, Lê Hồng Phong, đặc biệt là kết nối đồng bộ với công viên số 1 Lý Thái Tổ.