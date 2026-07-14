Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, việc giải toả chợ cóc, chợ tạm được thực hiện theo kế hoạch xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát ban hành cuối năm 2025.

Trong số 231 điểm thuộc diện rà soát, thành phố đã giải tỏa toàn bộ 74 điểm thuộc nhóm 1 và 118 điểm thuộc nhóm 2, hoàn thành 100% kế hoạch.

Với nhóm 3, Hà Nội đã xử lý 19 trong số 23 điểm, đạt hơn 82%. Nhóm 4 mới giải tỏa được 5 trong số 16 điểm, tương đương hơn 31%.

Hà Nội giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát; dự kiến xây mới 22 chợ trong năm 2026. Ảnh: Thế Bằng

Thành phố cho biết 15 điểm còn lại sẽ tiếp tục được xử lý trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, 4 điểm thuộc nhóm 3 phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026; 11 điểm thuộc nhóm 4 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Để ngăn chợ cóc tái hoạt động, Hà Nội yêu cầu các xã, phường duy trì tuần tra, kiểm tra, xử lý và bố trí lực lượng chốt giữ tại những khu vực đã giải tỏa.

Chính quyền cơ sở cũng được giao rà soát, bố trí tiểu thương vào các vị trí còn trống tại chợ chính quy. Tại những địa bàn chưa có chợ hoặc hạ tầng thương mại chưa đáp ứng nhu cầu, địa phương có thể thiết lập điểm kinh doanh tạm thời nhưng phải có quản lý.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến xây mới 108 chợ và cải tạo, nâng cấp 118 chợ; riêng năm 2026 sẽ xây mới 22 chợ, cải tạo 60 chợ.

Đến năm 2030, hai chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng dự kiến được xây dựng tại xã Quang Minh và Yên Thường.

Theo phân loại của thành phố, nhóm 1 gồm các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị và gây bức xúc trong dư luận. Nhóm 2 là những điểm có dưới 50 hộ kinh doanh; nhóm 3 có từ 50-100 hộ. Nhóm 4 gồm các điểm có trên 100 hộ, tồn tại lâu năm và có tính chất phức tạp.