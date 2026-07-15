Hộ kinh doanh của ông P.V.T. (Hà Nội) chuyên thu mua lợn, gà từ các hộ nông dân để giết mổ và bán lại thịt tươi sống cho các quán ăn, mối chợ.

Theo ông T., lợn, gà nguyên con khi thu mua thuộc nhóm sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế biến, không thuộc diện chịu thuế VAT.

Tuy nhiên, ông băn khoăn khi hộ kinh doanh giết mổ và phân phối lại thịt tươi sống thì có phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) hay chỉ chịu 0,5% thuế thu nhập cá nhân?

Đồng thời, ông cũng hỏi trường hợp thu mua lợn, gà về giết mổ rồi bán thịt tươi sống là sản phẩm chỉ qua sơ chế thông thường thì tỷ lệ thuế VAT 1% tính trên doanh thu có đúng không; nếu mua lợn, gà về tự chăn nuôi sau đó đem giết mổ thì có được miễn thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân không?

Hộ kinh doanh băn khoăn việc giết mổ và phân phối lại thịt tươi sống thì có phải chịu thuế giá trị gia tăng hay chỉ chịu 0,5% thuế thu nhập cá nhân? Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 12 TP Hà Nội cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 quy định đối tượng không chịu thuế gồm: sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Nghị định số 181/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng cũng nêu rõ đối tượng không chịu thuế thực hiện theo Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế VAT. Các công đoạn được xem là sơ chế thông thường gồm làm sạch, bảo quản lạnh, phơi, sấy, cắt, chia tách, bỏ xương, băm, lột da, ướp muối và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Bên cạnh đó, Nghị định số 359/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025 của Chính phủ đã bổ sung khoản 1b Điều 4.

Theo quy định này, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đối với hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp khi bán sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì thuế giá trị gia tăng phải nộp theo doanh thu bằng 1% (tỷ lệ %) nhân với doanh thu.

Như vậy, trường hợp hộ kinh doanh mua lợn, gà từ bên ngoài về giết mổ, bán thịt tươi sống không còn là hoạt động tự sản xuất sản phẩm chăn nuôi ban đầu, mà được xem xét theo hoạt động kinh doanh thực tế để xác định nghĩa vụ thuế.

Thuế cơ sở 12 TP Hà Nội cũng dẫn chiếu Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính về danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cơ quan thuế đề nghị ông T. căn cứ tình hình hoạt động thực tế, đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện chính sách thuế theo đúng quy định.