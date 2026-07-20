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VietNamNet
Thứ Hai, 20/07/2026 - 07:50

Đêm cảm xúc của cổ động viên TPHCM trong trận chung kết World Cup 2026

Phước Sáng

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Rạng sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút, giành chức vô địch World Cup 2026. Cầu thủ Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 107 hiệp phụ.

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