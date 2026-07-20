Đêm cảm xúc của cổ động viên TPHCM trong trận chung kết World Cup 2026

Rạng sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút, giành chức vô địch World Cup 2026. Cầu thủ Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 107 hiệp phụ.