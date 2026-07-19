Quân đội đào từng lớp đất, phát hiện thêm nhiều liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 18/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện tổng cộng 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).