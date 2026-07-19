Theo ghi nhận của VietNamNet, hiện vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được mở rộng về phía hồ nước, đồng thời các vị trí xung quanh cũng được gia cố để đảm bảo an toàn khi quy tập. 