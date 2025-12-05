Dự án công viên Ba Son giai đoạn 2 ven sông Sài Gòn đang gấp rút thi công, hứa hẹn trở thành quảng trường - công viên xanh hiện đại, góp phần mở rộng không gian công cộng của thành phố.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều công nhân trên công trường đang thi công các hạng mục nền, thoát nước và đường dạo. Một số tuyến đường nội bộ và mảng xanh đã bắt đầu định hình, phác họa diện mạo ban đầu.