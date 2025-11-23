Công viên Sinh viên nằm ở vị trí đắc địa, dọc Quốc lộ 18, đoạn qua phường Vàng Danh, Quảng Ninh. Công viên tiếp giáp khu dân cư Nam Khê và đối diện Trường ĐH Hạ Long cùng Trường ĐH Ngoại Thương (cơ sở Quảng Ninh).

Công viên xuống cấp, hư hỏng ngay từ phần cổng. Ảnh: Phạm Công

Cổng công viên xuống cấp với vòm sắt hoen rỉ, dòng tên công viên cũng không còn nguyên vẹn. Bên trong, cảnh tượng hoang vắng hiện rõ: cỏ mọc cao quá đầu người, lấn chiếm hoàn toàn những khu vực từng được trồng hoa.

Đường đi vào khu vui chơi trẻ em bị cỏ dại bịt kín. Ảnh: Phạm Công

Lối vào khu vui chơi trẻ em bị cỏ dại xâm lấn. Tàu lượn, đu quay phủ dây leo, ba khu nhà chức năng khóa trái, đồ đạc phủ bụi. Nơi từng hứa hẹn là điểm vui chơi cho trẻ em và sinh viên giờ chỉ là khung cảnh ảm đạm, vắng lặng.

Khu nhà vui chơi trẻ em xuống cấp sau nhiều năm không được sử dụng. Ảnh: Phạm Công

Một người dân sống gần công viên cho biết đã nhiều năm, họ không dám cho con vào chơi vì lo ngại rắn, rết và cảm giác không an toàn khi không gian bị cỏ dại che kín.

Ngổn ngang đồ đạc đã hỏng, khung cảnh hoang tàn không người lui tới. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, cho biết tình trạng này đã diễn ra nhiều năm. Hiện chính quyền phường đang xem xét điều chỉnh quy hoạch để phát huy giá trị công viên.

"Trường ĐH Hạ Long từng muốn tiếp quản công viên, nhưng thủ tục còn vướng mắc nên chưa thể thực hiện. Phường đang rà soát thủ tục và đã yêu cầu các công ty tư nhân đầu tư sai quy hoạch dừng hoạt động từ ngày 1/7 do kinh doanh không hiệu quả", ông Thành nói.

Được xây dựng từ năm 2011, công viên sinh viên rộng hơn 4,5ha, với tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng từ ngân sách.

