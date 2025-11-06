Khu đất vàng rộng 4,3ha tại số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) đang được phát quang, dọn dẹp để chuẩn bị xây dựng công viên và công trình đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Khu đất nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau gần một thập kỷ bỏ hoang, khu đất chuẩn bị được khoác áo mới.

Theo ghi nhận ngày 4/11, nhiều công nhân và xe cơ giới đang thu dọn rác, cắt tỉa cây dại, lắp hàng rào tôn dọc tuyến Lý Thái Tổ.

Các công trình phụ cũ được tháo dỡ, phần lớn cây xanh, nhất là cổ thụ, sẽ được giữ lại phục vụ cảnh quan công viên.

Theo quy hoạch, TPHCM sẽ giữ lại các biệt thự cổ, kết hợp xây công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Công trình do dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Các biệt thự với tổng diện tích khoảng 7.000m² từng được sử dụng làm khu lưu trú và nhà hàng tiệc cưới. Sau nhiều năm không sử dụng, công trình xuống cấp, đồ đạc cũ kỹ phủ bụi, nhiều hạng mục hư hỏng.

Công nhân tháo dỡ các hạng mục trong khu đất.

Cùng thời gian này, đường Trần Bình Trọng đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương sẽ được mở rộng từ 5m lên khoảng 17m, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, nhằm tăng khả năng kết nối hạ tầng.

Dự án kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan, bổ sung mảng xanh và là biểu tượng tri ân, ghi nhớ tinh thần kiên cường của người dân TPHCM trong đại dịch.