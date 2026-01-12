Mặc dù dự án xây mới Nhà văn hoá Thanh niên đã khởi công hồi cuối tháng 12/2025, song người dân vẫn có thể tham gia Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay" từ ngày 1-21/2 (14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại vị trí cũ. Sự kiện có nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó nổi bật là công trình trang trí Tết độc đáo, thu hút đông đảo người dân.