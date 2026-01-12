Người dân TPHCM mong chờ diện mạo mới của Nhà văn hoá Thanh niên với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Mặc dù dự án xây mới Nhà văn hoá Thanh niên đã khởi công hồi cuối tháng 12/2025, song người dân vẫn có thể tham gia Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay" từ ngày 1-21/2 (14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại vị trí cũ. Sự kiện có nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó nổi bật là công trình trang trí Tết độc đáo, thu hút đông đảo người dân.