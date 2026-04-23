Ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án xây Bảo tàng Trường Sa sẽ khởi công vào ngày 29/4 tại xã Cam Lâm, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2026) và 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Bảo tàng Trường Sa được xây trên khu đất 1,71ha - cạnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - với diện tích khoảng 3.873m2, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Kiến trúc gồm 3 nhánh vươn từ đất liền ra Trường Sa, sử dụng vật liệu gạch bê tông đỏ, họa tiết san hô, tái hiện các câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc. Khối trung tâm được thiết kế mềm mại, uốn lượn theo cảm hứng địa hình và dòng chảy không gian.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa dự kiến được xây tại xã Cam Lâm. Ảnh: Huni Architectes

Không gian bên trong bảo tàng mở với các khoảng thông tầng tăng dần theo độ cao. Các khu trưng bày được thiết kế đan xen giữa thu hẹp và mở rộng nhằm dẫn dắt cảm xúc người xem.

Nội dung trưng bày chia theo chủ đề, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại và hiệu ứng ánh sáng. Điểm nhấn kiến trúc là lớp “rèm” bê tông cốt sợi thủy tinh với hoa văn san hô đỏ cách điệu, tạo hiệu ứng thị giác sinh động.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I năm 2028, tổng kinh phí thực hiện khoảng 300 tỷ đồng.

Phối cảnh không gian bên trong bảo tàng. Ảnh: Huni Architectes

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Trường Sa là công trình văn hóa, lịch sử và tâm linh gắn liền với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Công trình ra đời nhằm có thêm một điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân.

