Chiều 22/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức triển lãm tranh sơn mài Quê hương và người chiến sĩ. Sự kiện nhằm kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tá Lê Vũ Huy cho biết: "Trong dòng chảy của nền mỹ thuật Việt Nam, tranh sơn mài không chỉ là chất liệu hội họa truyền thống mà còn mang hơi thở cuộc sống qua sự sáng tạo bền bỉ của các thế hệ họa sĩ".

15h, triển lãm thu hút đông đảo khách tới thưởng thức và tìm hiểu về các tác phẩm.

Nhiều bạn trẻ trầm trồ khi nghe giới thiệu và tận mắt chiêm ngưỡng loại hình độc đáo này. Các tác phẩm tranh sơn mài đã khắc họa đậm nét truyền thống văn hóa, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước.

Với chủ đề "Quê hương và người chiến sĩ", triển lãm giới thiệu đến công chúng 55 tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu. Trong đó, 51 tác phẩm sơn mài và 4 tác phẩm sơn khắc. Đây là những tác phẩm có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc, được lựa chọn từ kho lưu trữ của Bảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam và các thế hệ họa sĩ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Kết thúc buổi khai mạc, khách tham quan được tận tay trải nghiệm loại hình độc đáo, tự tay tạo ra các sản phẩm làm từ chất liệu này.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần. Phần 1 - Dấu ấn quê hương: Giới thiệu 12 tác phẩm tiêu biểu phản ánh vẻ đẹp đất nước và chiều sâu văn hóa dân tộc. Bằng kỹ thuật sử dụng sơn ta truyền thống kết hợp cùng các nguyên liệu quý như vàng, bạc, cẩn vỏ trai, vỏ trứng, các họa sĩ đã khắc họa nên một bức tranh toàn cảnh vừa giàu tính lịch sử, vừa mang nét dung dị của đời sống. Phần 2 - Người chiến sĩ ấy: Giới thiệu 21 tác phẩm phản ánh sinh động hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” và tình đoàn kết quân dân gắn bó qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc dưới góc nhìn nghệ thuật sơn mài. Trọng tâm của phần này là hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại qua các tác phẩm “Từ Pắc Bó” của Lê Quốc Lộc sáng tác năm 1949 và “Trên đường đi chiến dịch” của Phạm Ngọc Liệu... Phần 3 - Sắc màu hòa bình: Với 20 tác phẩm của các thế hệ họa sĩ, phần này phản ánh đời sống xã hội sau chiến tranh, không khí xây dựng quê hương và nhịp điệu lao động hăng say. Những sắc thái suy tư trong “Đá cũng nảy mầm xanh” (Quang Thọ), hay lòng biết ơn trong “Uống nước nhớ nguồn” (Nguyễn Văn Tuyên)...