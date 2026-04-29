Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Sáng 29/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành địa phương.

Công trình được khởi công nhân kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2026) và 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa. Ảnh: X.N

Bảo tàng được xây dựng trên khu đất 1,71ha tại xã Cam Lâm, nằm sát Khu tưởng niệm Gạc Ma. Công trình có diện tích sàn khoảng 3.873m2, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Kiến trúc của bảo tàng gồm 3 nhánh vươn từ đất liền ra Trường Sa, sử dụng vật liệu gạch bê tông đỏ và họa tiết san hô, tái hiện các câu chuyện lịch sử, tôn vinh tinh thần dân tộc. Khối trung tâm được thiết kế mềm mại, uốn lượn theo cảm hứng địa hình và dòng chảy không gian.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo đồng thời khẳng định ý chí bền bỉ trong việc bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: X.N

Công trình sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” lưu giữ và trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa, đồng thời tri ân những người đã bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, Bảo tàng Trường Sa sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - lịch sử đặc sắc, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Khi đi vào hoạt động, Bảo tàng Trường Sa sẽ là biểu tượng văn hóa, đại diện cho tinh thần quật cường của con người Khánh Hòa và là niềm tự hào chung của nhân dân cả nước mỗi khi hướng về biển, đảo quê hương.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa dự kiến được xây tại xã Cam Lâm. Ảnh: Huni Architectes

Tổng kinh phí xây dựng Bảo tàng Trường Sa gần 300 tỷ đồng do doanh nghiệp tài trợ. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý I/2028, sau đó sẽ được giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý. Khi đi vào hoạt động, Bảo tàng Trường Sa sẽ kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hình thành một quần thể công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và chủ quyền biển đảo.

