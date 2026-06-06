Cụ thể, điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 các trường THPT chuyên của Ninh Bình năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 các trường THPT không chuyên của Ninh Bình năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 Trường THPT dân tộc nội trú năm 2026 như sau:

Sở GD-ĐT cho hay, căn cứ điểm chuẩn dự kiến và dữ liệu xét tuyển trên phần mềm, các trường THPT công khai danh sách thí sinh dự kiến đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1 tại đơn vị. Đồng thời thông báo để học sinh, phụ huynh biết, thực hiện việc nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

Việc công khai phải bảo đảm rõ ràng, đầy đủ, thuận tiện cho học sinh, phụ huynh theo dõi.

Thời gian thu hồ sơ của học sinh dự kiến trúng tuyển từ 7h30 ngày 13/6 đến 17h ngày 14/6.

Việc kiểm tra hồ sơ của thí sinh dự kiến trúng tuyển đợt 1 và hoàn thành việc sơ duyệt tại đơn vị ngày 15/6.

Đối với thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc không còn nguyện vọng học tại trường, nhà trường phải có minh chứng xác nhận, lập danh sách riêng để phục vụ việc duyệt trúng tuyển với Sở GD-ĐT.

Thí sinh dự thi lớp 10 Ninh Bình năm 2026. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Ninh Bình năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/5, với hơn 52.000 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, tỉnh Ninh Bình tổ chức 96 hội đồng thi, với 2.600 phòng thi; điều động 8.711 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng công an tham gia làm nhiệm vụ thi.