Rồi đất nước thống nhất.

Ông Quên không trở về.

Năm 1977, gia đình nhận giấy báo tử. Cầm tờ giấy trên tay, bà Lệ vẫn không tin. Trong thâm tâm, bà luôn nghĩ người mình thương vẫn còn sống đâu đó và sẽ có ngày trở về.

Bà chờ hết năm này qua năm khác. Đến khi không còn tin tức, người phụ nữ mới dần chấp nhận ông đã nằm lại nơi chiến trường.

Từ đó, bà cũng không lập gia đình.

Căn nhà như lặng đi, tiếng bà Lệ nhỏ nhỏ đều đều: "Người ta đã hẹn ước với mình rồi thì thôi, tôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa".

Với bà, lời hứa ấy không chỉ là một kỷ niệm của tuổi trẻ mà là điều bà giữ suốt phần đời còn lại. “Ông ấy thất hứa thì là phần của ông ấy, nhưng mình vẫn phải giữ trọn lời hứa của mình. Tôi xem như mình đã gả cho ông Quên rồi. Đó là quyết định của cuộc đời tôi, dù có sống chết ra sao thì lòng tôi cũng chỉ một lòng như thế”, bà nói.

Người phụ nữ gần 80 tuổi tóc đã bạc ấy như đất, thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình, muôn đời chẳng bạc với ai.