Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 7 và TPHCM; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Một phút mặc niệm thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, là hành động tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Theo Thủ tướng, việc triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, trong đó có hồ sơ quân sự được giải mật, cung cấp từ các tổ chức và cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và TPHCM đã thúc đẩy phân tích, đánh giá trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp nhân chứng với công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò khu mộ tập thể tại đây.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, TPHCM cùng các cơ quan chuyên môn, nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ công tác tìm kiếm thời gian qua.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt các yêu cầu.

Thứ nhất, việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, cẩn trọng tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn là thêm manh mối để xác định danh tính liệt sĩ. Thủ tướng đề nghị TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thứ hai, từ thực tiễn tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt trong các năm 1968, 1972, kết hợp đối chứng tư liệu, khai thác lời kể nhân chứng lịch sử và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, tổ chức khai quật tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.

Bắt đầu công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ hoàn thành xuất sắc, trở thành động lực và kinh nghiệm để tiếp tục đẩy nhanh công tác giải mã thông tin, tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào và cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục cung cấp thông tin, mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.