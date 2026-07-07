Sáng 7/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Huỳnh Văn Mười - người nhận là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho biết, gia đình đã được Công an xã Vàm Cỏ đưa đi lấy mẫu ADN để đối chiếu với mẫu ADN của hài cốt liệt sĩ mang tên Huỳnh Văn Quên.

Ông Huỳnh Văn Mười (áo sơ mi đen) và ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo sơ mi sọc) lấy mẫu xét nghiệm ADN tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.H

Theo ông Mười, bản thân ông cũng như những người thân khác đều vỡ òa xen lẫn lo lắng, sốt ruột khi có thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gia đình đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ và quan hệ nhân thân.

“Sáng hôm nay, gia đình chúng tôi tham gia lấy mẫu ADN để phục vụ công tác đối chiếu với mẫu ADN hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy hôm qua. Tôi rất mừng vì công tác xác minh được thực hiện nhanh chóng, có thể nói bây giờ phải chạy đua với thời gian, làm càng sớm càng tốt để đưa anh trai tôi về với gia đình”, ông Mười chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ - người nhận là em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên làm việc với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM vào chiều 6/7. Ảnh: BTL

Trong ký ức của gia đình, từ năm 14 tuổi, ông Huỳnh Văn Quên đã hăng hái tham gia các hoạt động trong phong trào măng non tại địa phương. Đến năm 18 tuổi, ông Quên chính thức thoát ly gia đình, lên đường đánh giặc. Vài tháng sau, khi đơn vị đóng quân cách nhà khoảng 10km, ông Quên tranh thủ về thăm gia đình vỏn vẹn vài giờ rồi trở lại đơn vị.

Ông Mười cho biết: "Khi ấy tôi vẫn chưa sinh ra, về sau tôi nghe mẹ và chị kể lại là cha tôi (ông Huỳnh Văn Đông) chèo xuồng đưa anh trai qua sông Vàm Cỏ để trở lại chiến trường. Lúc đi, anh tôi rất quyết tâm và dũng cảm. Kể từ đó, gia đình không còn gặp lại hay nghe tin tức gì về anh".

Những giấy tờ liên quan liệt sĩ được gia đình cất giữ cẩn thận. Ảnh: BTL

Đến Tết Mậu Thân 1968, gia đình nhận được tin ông Quên cùng đơn vị chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y (Sài Gòn) rồi hy sinh, không rõ thi thể ở đâu, nên lấy ngày 30 tháng Chạp làm ngày giỗ liệt sĩ.

Ông Mười cho biết thêm, sinh thời, mẹ ông vẫn thường nhắc về người con trai cả với nỗi day dứt khôn nguôi.

"Mẹ tôi mất từ năm 2021. Lúc còn sống, đều đặn mỗi tháng mẹ tôi nhận được khoản tiền phụ cấp diện gia đình liệt sĩ. Mẹ tôi thường khóc khi nhớ về anh Quên", ông Mười nghẹn ngào kể lại.

Những giấy tờ như chứng nhận Huân chương Chiến sĩ giải phóng, chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy báo tử… được gia đình ông Mười gìn giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua.

“Gia đình tôi xem những di vật của anh trai là món đồ vô giá, cất ở nơi trang trọng nhất trong nhà, vì đó là những gì ít ỏi còn sót lại sau hành trình chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của anh”, ông Mười nói.

Theo chia sẻ của ông Mười, gia đình thấy nhẹ lòng hơn khi lần đầu tiên nhen nhóm hy vọng tìm được hài cốt người thân sau 58 năm chờ đợi. Tuy nhiên, ông cũng gần như mất ăn, mất ngủ vì nôn nao, hồi hộp trong quá trình xác minh.

Trước đó, khi đối chiếu giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt: giấy báo tử gia đình nhận từ Quân khu 9 ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968; trong khi Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi tên Huỳnh Văn Quên.

Để kịp thời phục vụ việc tìm thông tin liên quan hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ được Công an xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) đưa đi lấy mẫu xét nghiệm ADN dành cho thân nhân liệt sĩ vào sáng 7/7. Trước đó, theo kế hoạch thu thập ADN thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức, gia đình ông Mười đã nhận được giấy mời lấy mẫu sinh phẩm tại xã Vàm Cỏ, dự kiến vào ngày 8/7.