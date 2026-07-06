Quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25m, quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, một hài cốt được xác định là liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, trong 7 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập, 3 bộ còn tương đối nguyên vẹn, các bộ còn lại đã phân hủy theo thời gian.

Đáng chú ý, lực lượng quy tập tìm thấy một tờ giấy được cho là quyết định điều động. Trên giấy vẫn còn đọc được một số thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc Đơn vị 962. Ảnh: BTL.

Từ manh mối này, cơ quan chức năng xác định được danh tính một trong 7 bộ hài cốt là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, một bộ hài cốt khác cũng có giấy tờ đi kèm nhưng đã mục nát. Đơn vị đang phối hợp chuyên gia bảo tàng phục chế để tìm thêm manh mối. Ảnh: BTL.

Ngoài giấy tờ, lực lượng quy tập còn phát hiện ba khẩu súng, nhiều viên đạn và các vật dụng cá nhân còn khá nguyên vẹn sau gần 60 năm dưới lòng đất. Ảnh: BTL.

Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, các tài liệu lịch sử cho thấy khu vực Công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An, hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt là trận đánh cầu Chữ Y.

Ban Chỉ đạo đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương rà soát danh sách liệt sĩ, xác minh quê quán để sớm xác định danh tính các bộ hài cốt còn lại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi lễ cung thỉnh anh linh, di chuyển hài cốt các liệt sĩ từ khu vực hành lễ đến Nhà tưởng niệm để an táng, sáng 6/7.

Cán bộ, chiến sĩ thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ sau lễ an táng. Ảnh: NH

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết, sau ngày đầu khai quật còn nhiều lo lắng, đến ngày thứ hai, khi tận mắt thấy những di vật như tăng võng, túi quân trang, những viên đạn nằm cạnh hài cốt, ông và các cán bộ, chiến sĩ mới có cơ sở khẳng định đây là các chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.

"Anh em ai cũng rất xúc động, bản thân tôi đã rơi nước mắt", ông nói.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực A, cẩn trọng rà soát từng lớp đất. Dù trước đó xác định có ba rãnh mộ, đến nay đơn vị mới quy tập được một phần và tin sẽ sớm tìm thấy các vị trí còn lại.

"Chúng tôi quyết tâm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ để các anh được trở về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ", ông Tâm nhấn mạnh.