Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn với gần 14.000 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TPHCM trong năm 2026. Các gói thầu của dự án đang có sự khác biệt lớn về tiến độ thi công.

Gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km) đã khởi công từ tháng 5/2025. Tại khu vực gần Trường Đại học Văn Lang, nhà thầu đang triển khai các hạng mục kè bê tông và hệ thống thoát nước; dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 4, cơ bản hoàn thành vào tháng 6 tới.

Công nhân và máy móc đang khẩn trương thi công, hướng tới mục tiêu bàn giao gói thầu XL-03 vào tháng 11 năm nay.

Một số đoạn thuộc gói thầu XL-03 đã hoàn thành công tác ép cọc bờ kè, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo.

Gói thầu XL-02 được thực hiện trên đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, dài khoảng 4,513km, thuộc địa bàn phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung. Tại đây, công tác giải phóng mặt bằng hai bên bờ rạch vẫn chưa xong.

Bảng thông tin dự án được bố trí bên bờ rạch để người dân nắm rõ phạm vi thu hồi đất. Chính quyền địa phương cũng liên tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Hoài Bảo (phường Bình Thạnh) bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành để cải thiện môi trường, giảm ngập và chỉnh trang diện mạo đô thị.

Kinh phí thực hiện gói thầu XL-02 là 1.210 tỷ đồng.

Việc thi công gói thầu XL-01 (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, dài khoảng 2,94km) chưa tạo ra thay đổi rõ nét. Nhà dân còn bám sát mép nước, cỏ cây mọc dày che lấp một phần dòng chảy.

Gói thầu XL-01 có mức đầu tư hơn 1.160 tỷ đồng.

Một số hộ dân đã dọn dẹp, chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Theo lãnh đạo TPHCM, nếu dự án được triển khai thành công sẽ mang ý nghĩa chính trị rất lớn. Do đó các đơn vị cần tranh thủ thời cơ, quyết tâm thực hiện.

Trên khu đất rộng 12.099,6m², dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh cũng đang được thi công để phục vụ tái định cư cho hơn 1.030 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Dự án gồm 3 khối chung cư cao 20 tầng, với tổng cộng 864 căn hộ, được phát triển theo mô hình nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ.