Nhiều tài xế phấn khởi với loạt quy định đăng kiểm mới có hiệu lực từ 1/7

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026/TT-BXD quy định về trình tự, thủ tục đăng kiểm xe cơ giới chính thức có hiệu lực.