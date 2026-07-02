Các quy định mới đã cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho cả chủ phương tiện lẫn các đơn vị đăng kiểm, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.