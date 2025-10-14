Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05 – Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và doanh nghiệp công nghệ khi đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, cảnh báo và ngăn chặn lừa đảo trực tuyến.

Ngày 14/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an khởi động chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc”. Chương trình có sự tham gia đồng hành cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam, VCCorp, các cơ quan báo chí, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng TikTok.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc” được triển khai trên quy mô toàn quốc, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2025.

Chiến dịch hướng tới trang bị thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, đồng thời trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh trước những rủi ro, chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Thông điệp trung tâm của chiến dịch là công thức an toàn 3C - “Chậm để Chắc chắn, An toàn hơn”. Chậm để kiểm chứng: luôn xác minh nguồn tin trước khi chia sẻ hoặc giao dịch. Chặn để phòng ngừa rủi ro: nhận biết dấu hiệu cảnh báo, thiết lập lớp bảo vệ tài khoản và cấu hình an toàn thiết bị. Chắn để bảo vệ cộng đồng: báo cáo hành vi đáng ngờ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng gìn giữ môi trường mạng an toàn.

Công tác tuyên truyền, chống lừa đảo trực tuyến đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các nền tảng trực tuyến, tổ chức xã hội, doanh nghiệp truyền thông, cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung số.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05 – Bộ Công an, nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và doanh nghiệp công nghệ khi đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, cảnh báo và ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Các nền tảng như TikTok, Google đã tích cực lan tỏa các thông điệp truyền thông an toàn mạng đến hàng chục triệu người dùng. Đây là minh chứng cho thấy, chống lừa đảo trực tuyến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà là trách nhiệm chung của toàn hệ sinh thái số. Chúng tôi mong rằng sự chủ động này sẽ tiếp tục được mở rộng, hướng tới xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, minh bạch và đáng tin cậy”.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2025, Chiến dịch sẽ được triển khai với nhiều hoạt động truyền thông, cảnh báo và tương tác cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, cụ thể như: xây dựng các phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí với các chủ đề xung quanh vấn đề nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo đó, chiến dịch sẽ gửi cảnh báo, tin nhắn và email hướng dẫn an toàn đến hàng triệu người dùng TikTok tại Việt Nam. Hiển thị cảnh báo trực tiếp khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến lừa đảo trên nền tảng TikTok. Phối hợp phát hành nội dung cảnh báo và hướng dẫn an toàn cùng chuyên gia của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA).

Chiến dịch sẽ triển khai tổ chức các buổi workshop và tọa đàm chuyên đề (trực tuyến và trực tiếp) nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kỹ năng nhận diện và công cụ, biện pháp xử lý tình huống có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo trực tuyến.

Chiến dịch sẽ phát động thử thách hashtag #ChamMaChac và #LuaDaoTrucTuyen, khuyến khích cộng đồng sáng tạo video chia sẻ kinh nghiệm, mẹo nhận biết và phòng tránh lừa đảo.

Chiến dịch sẽ xây dựng và phát hành 3 video trung tâm theo phong cách trẻ trung, bắt kịp xu hướng về chủ đề lừa đảo trực tuyến nhằm tạo sự chú ý và tăng cường tương tác, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ.

Các hoạt động này đều hướng tới việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho mỗi người dân khi tham gia tương tác trên không gian mạng.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chia sẻ: “Giáo dục và nâng cao nhận thức là chìa khóa để mỗi người dân chủ động bảo vệ mình. Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025” với cách tiếp cận đa dạng, từ chỉ đạo định hướng của Cục A05 đến sự tham gia của cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung, là một mô hình truyền thông hiệu quả. Chúng tôi tin rằng, khi trải nghiệm không gian mạng với tinh thần “Chậm Mà Chắc”, mỗi người chúng ta sẽ trở thành một mắt xích vững chắc trong mạng lưới kết nối cộng đồng cùng chung sức, chống lại vấn nạn lừa đảo trực tuyến”.

Đại diện TikTok Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Lâm Thanh khẳng định: “An toàn của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của TikTok".

Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 – Chậm mà chắc” tiếp nối chuỗi hoạt động tuyên truyền an toàn, an ninh mạng trong môi trường số được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai liên tục suốt thời gian qua. Chiến dịch này thể hiện bước tiến quan trọng trong nỗ lực, sự chung tay của cả cộng đồng trong bảo vệ người dùng trên không gian mạng, đồng thời là hành động thiết thực hưởng ứng tinh thần Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng – Công ước Hà Nội.

Đại diện TikTok Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Lâm Thanh khẳng định: “An toàn của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của TikTok. Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn nằm ở khả năng tận dụng thế mạnh công nghệ để đưa ra những biện pháp can thiệp trực tiếp và kịp thời. Chiến dịch “Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025” là hành động cụ thể hóa cam kết của chúng tôi trong nỗ lực cảnh báo và trang bị cho người dùng tư duy phòng vệ và kiến thức cần thiết. Sự chỉ đạo của Cục A05, sự đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và sự ủng hộ về truyền thông của VCCorp, các cơ quan báo chí là nguồn động lực to lớn giúp TikTok triển khai các hoạt động bảo vệ người dùng mạng ngày một hiệu quả hơn”.