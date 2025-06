Tại họp báo Ngày không tiền mặt 2025, được tổ chức vào ngày 2/6, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian qua việc hoàn thiện thể chế, Ngân hàng Nhà nước đặc biệt chú trọng để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho vấn đề phát triển thanh toán không tiền mặt.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: LM

Với việc Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ về mặt hành lang pháp lý, hạ tầng thanh toán được đầu tư nâng cấp, kết quả hết sức phấn khởi. Trong năm 2024, giá trị thanh toán không tiền mặt đạt: hơn 295,2 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 86,97%.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, so với con số năm 2023 (87,08%), tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng thấp hơn một chút, đây là điều tất yếu khi đã trải qua một quá trình sàng lọc, làm sạch dữ liệu, xác minh, đối chiếu sinh trắc học tài khoản.

Theo thống kê trước đó cả nước có 200 triệu tài khoản ngân hàng, nhưng cho đến hiện nay số tài khoản thật sự “sống”, được đối chiếu, “làm sạch” thông tin là 113 triệu tài khoản khách hàng cá nhân và trên 711.000 tài khoản khách hàng tổ chức.

“Đây là một cuộc cách mạng làm sạch dữ liệu, con số tài khoản hiện nay vẫn là 200 triệu tài khoản, nhưng đến tháng 9/2025 sẽ có hành lang pháp lý để đóng tất cả các tài khoản mà không thu thập được thông tin sinh trắc học để phòng chống lừa đảo, gian lận. Chúng ta đã đi vào thực chất và 7 năm qua triển khai rất là tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt, kích thích mọi người mở và sử dụng tài khoản”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết.

Theo thống kê của tổng cục thống kê (nay thuộc Bộ Tài chính), đến 31/12/2024 Việt Nam có trên 69 triệu người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên, số người có tài khoản ngân hàng đạt trên 68 triệu. Như vậy có thể thấy hiện nay việc thanh toán không tiền mặt đã rất phát triển.

Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, "Ngày không tiền mặt" năm 2025 do báo Tuổi Trẻ phát động đã chính thức bước sang năm thứ 7 với chủ đề "Thanh toán không dùng tiền mặt thúc đẩy kinh tế số phát triển", mang thông điệp rõ ràng và ý nghĩa: Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là một phương thức giao dịch mà là nền tảng chiến lược kết nối mọi thành phần trong kinh tế số.

Nó là nền tảng cốt lõi giúp hệ sinh thái số gắn kết chặt chẽ, vận động trơn tru và ngày càng hoàn thiện, từ đó đưa Việt Nam tiến gần hơn đến một nền kinh tế hiện đại, minh bạch và toàn diện.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại Đề án phát triển Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1813 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung nỗ lực lớn cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp lý và tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, đổi mới mô hình kinh doanh, hoạt động hợp tác để sáng tạo và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ an toàn, bảo mật, tiện ích, đem lại nhiều giá trị gia tăng và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, góp phần tăng tốc đi tới một xã hội không tiền mặt.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước: lĩnh vực thanh toán đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Ảnh: LM

Đồng thời lĩnh vực thanh toán đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025.

Trong quý 1/2025, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 35.665.760 món với giá trị đạt 81.468.633 tỷ đồng (tương ứng tăng 9,60% về số lượng và tăng 36,81% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2024). So với cùng kỳ năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 44,43% về số lượng (qua kênh Internet tăng 40,41%; qua kênh điện thoại di động tăng 39,82%; qua phương thức QR code tăng 81,64%); có gần 10,4 triệu tài khoản Mobile Money, trong đó hơn 72% là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Đến thời điểm ngày 31/03/2025, có 47 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử; số lượng ví điện tử đang hoạt động là khoảng 30,27 triệu ví (chiếm 65,8% trong tổng số gần 46,01 triệu Ví điện tử đã được kích hoạt) với tổng số tiền trên các ví này là trên 2,8 nghìn tỷ đồng.

Về đảm bảo an ninh, an toàn, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công An triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đến nay, đã có khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng vay được rà soát, đối chiếu dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; hơn 111,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học.