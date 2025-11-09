Nhật Bản huy động đội quân tinh nhuệ đi tiêu diệt gấu

Trước làn sóng gấu tấn công người dân tăng kỷ lục, khiến 12 người thiệt mạng chỉ trong vài tháng, Nhật Bản đã phải triển khai quân đội tới vùng núi phía Bắc để hỗ trợ bẫy và bắt gấu.