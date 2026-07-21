Indonesia - Kinh tế Indonesia năm 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi đồng Rupiah lao dốc xuống mức thấp kỷ lục.

Ngoài ra, tình trạng thâm hụt ngân sách cũng chạm mốc cao nhất trong hai thập kỷ, ngoại trừ giai đoạn đại dịch. Dù sở hữu quy mô GDP ấn tượng nhờ lợi thế xuất khẩu dầu cọ, niken, than nhiệt cùng nền sản xuất công nghiệp mạnh mẽ, đà tăng trưởng ổn định (5% mỗi năm) của quốc gia này đang bị đe dọa bởi các dấu hiệu bất ổn về mặt cấu trúc.

Tầng lớp trung lưu có xu hướng thu hẹp trong khi áp lực tài khóa gia tăng do gánh nặng chi phí từ các chương trình an sinh xã hội diện rộng. Trên thị trường tài chính, những bất thường về cổ phiếu tự do chuyển nhượng từng khiến MSCI cảnh báo hạ tỷ trọng của Indonesia. Trước nguy cơ làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư quốc tế, các cơ quan quản lý đang nỗ lực cải cách thị trường nhằm ngăn chặn rủi ro nền kinh tế bị cô lập.

Theo: Bloomberg Originals.