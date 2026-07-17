Hiện trạng sông Nhuệ trước đề xuất chi hơn 75.000 tỷ đồng để "hồi sinh"

Sông Nhuệ hiện nay nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và chất lượng cuộc sống người dân. Thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 75.000 tỷ đồng để cải tạo sông.