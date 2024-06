Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức tới Triều Tiên, bắt đầu từ rạng sáng ngày 19/6. Theo Ruptly, ông Kim Jong Un đã tổ chức quốc yến thiết đãi ông Putin vào tối cùng ngày.

Chính quyền của ông Kim Jong Un đã dành cho ông Putin sự đón tiếp trọng thị trong chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của Tổng thống Nga trong 24 năm qua. Theo Ruptly, ông Kim Jong Un đã tổ chức quốc yến thiết đãi ông Putin vào ngày 19/6, với các món đặc sản của Triều Tiên.

Theo Ruptly, The Times and The Sunday Times | Video: Ruptly, The Times and The Sunday Times , RT, kremlin.ru