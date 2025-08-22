PHOTO COLLECTION
NHỮNG GÓC ĐẸP TUYỆT ĐỈNH ĐỂ XEM DIỄU BINH A80
-
Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, ngã 7 Cửa Nam, nút giao Tràng Tiền - Hàng Khay là 3 trong những góc 'đỉnh cao' ngắm đoàn quân diễu binh A80 (diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9) trên đường phố Hà Nội.
Đường Hùng Vương, nhìn từ trên cao có thể thấy rõ các khối xếp lớp từ hướng Quảng trường Ba Đình tiến về ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo. Ảnh: Thế Bằng
Ngã 7 Cửa Nam, xung quanh có nhiều nhà dân và quán cafe. Hiện một số khách sạn và nhà hàng đã bán vé phục vụ khách ngồi thưởng thức ẩm thực, đồ uống để chờ đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Lê Trung
Đoàn quân từ hướng phố Nguyễn Thái Học đi ngang qua nút giao Phan Bội Châu - Thợ Nhuộm - Điện Biên Phủ - Hàng Bông để tiến vào phố Tràng Thi. Ảnh: Lê Trung
Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay và Lê Thái Tổ - Bà Triệu. Ở cả hai bên vỉa hè phố Hàng Khay, Tràng Tiền đều rộng rãi, giúp người dân đến "xí chỗ" đẹp ngắm vẻ oai nghiêm của các chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Huế
Trên đường Lê Duẩn đoạn qua cửa ga Hà Nội có mặt bằng rộng rãi. Dự kiến vào ngày đại lễ 2/9, khu vực này đông kín người. Ảnh: Mạnh Hùng
Góc tập kết các chiến sĩ như Hoàng Hoa Thám, ngã tư Hùng Vương - Quán Thánh - Thanh Niên cũng là địa điểm tốt để ngắm các chiến sĩ. Ngay từ đây, nhiều khối đã tổ chức hành quân đẹp mắt tiến về phía Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hà
Đường Điện Biên Phủ gần ngã ba Nguyễn Tri Phương là điểm ngắm và chụp ảnh dàn xe vũ khí tuyệt đẹp với hình tượng Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Thế Sơn
Ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong là vị trí xe, pháo rẽ trái trông rất hùng dũng, đẹp mắt. Ảnh: Thế Bằng
Tại đường Thanh Niên, xe, pháo tập kết từ nút giao Yên Phụ - Nghi Tàm tới ngã tư Hùng Vương - Quán Thánh. Ảnh: Hoàng Hà
Đoàn xe trước cửa đền Quán Thánh. Nơi đây có khoảng không rộng của hai vườn hoa Lý Tự Trọng và Mai Xuân Thưởng để ngắm toàn bộ dàn vũ khí hiện đại của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
Không chỉ xem vũ khí, trên nhiều xe khối bánh lốp còn có sự góp mặt của các chiến sĩ trong tư thế nghiêm trang chuẩn bị tiến vào lễ đài. Ảnh: Hoàng Hà
Dốc đường Thanh Niên cũng là địa điểm ấn tượng để xem, giao lưu với các chiến sĩ trước giờ diễn ra nghi lễ. Ảnh: Hoàng Hà