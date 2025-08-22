Ảnh: Tuấn Huy - QĐND.

Ảnh: Tuấn Huy - QĐND.

Sau nhiều tháng tập luyện, 16.000 chiến sĩ các khối Quân đội, Công an, xe pháo cùng đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thế Bằng.

Bắt đầu từ phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khối đi dọc theo đường Hùng Vương rồi rẽ về 4 hướng. Ảnh: Lê Trung

Đông đảo người dân đổ về hai bên đường nơi có đoàn quân đi qua. Có người đến từ 7h sáng để xí chỗ. Ảnh: Lê Trung.

Bầu không khí hào hùng như thể nơi đây đã đến ngày đại lễ. Ảnh: Nguyễn Huy.

Ảnh: Nguyễn Huế.

Gần điểm tập kết tại phố Tràng Tiền, các chiến sĩ tươi cười, đập tay cùng người dân đang đứng hai bên đường. Ảnh: Thạch Thảo.

Cung đường diễu binh, diễu hành xa nhất là từ Lăng Bác tới điểm tập kết tại Cung thể thao Quần Ngựa (đường Văn Cao) với chiều dài gần 4 km.

Tại đây, các khối diễu hành vẫn giữ vững tác phong hiên ngang dù lúc này trên gương mặt nhiều chiến sĩ đã ướt đẫm mồ hôi.

Đặc biệt, mỗi khi khối diễu binh, diễu hành là nữ đi qua, tiếng hò reo càng thêm lớn để động viên các "bông hồng thép".

Trước lối vào Cung thể thao Quần Ngựa, các nam chiến sĩ khối Dân quân tự vệ được người dân tặng nước suối để giải khát.

Lực lượng diễu binh, diễu hành chạm tay với các em nhỏ, tạo hình trái tim... để đáp lại tình cảm yêu mến và sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân trên đường Văn Cao.

Nguyễn Minh Thư (khối Quân nhạc) được bạn thân mang theo sữa và quạt cầm tay đứng đợi ở điểm tập kết để tiếp sức. Trong buổi tối 21/8, dù thời tiết khá thuận lợi nhưng với cung đường diễu binh dài đã khiến các chiến sĩ thấm mệt. Ảnh: Thạch Thảo.

Trước khi lên xe rời đi, các chiến sĩ nán lại để chụp ảnh cùng những bạn trẻ tới cổ vũ. Ảnh: Thạch Thảo.