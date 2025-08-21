Trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội, bên dưới là các địa danh nổi tiếng của Thủ đô: Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính Phủ...
Sáng 20/8, dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 bắt đầu tập luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho màn biểu diễn vào ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành, xe pháo sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố ở Hà Nội.
Sáng sớm 8/8, 4 máy bay vận tải Casa cất cánh tại sân bay Gia Lâm, tập luyện trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.