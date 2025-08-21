W-z6929241521904_fbcb8a4902c9e5c71372b882ef640fbe.jpg
Các biên đội trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình và tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Hoàng Hà
W-z6929242059229_89c10a66367b8425b8b12c515778e888.jpg

Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà

W-z6929258779031_c76199b612861c6c889e1d1fb8dd6435.jpg

Khoảng 11h, 10 trực thăng bay thành đội hình tiến qua khu vực trung tâm Hà Nội, bay qua Quảng trường Ba Đình. Tiếp sau trực thăng là các máy bay vận tải Casa. Ảnh: Thế Bằng

W-z6929347697971_116dce19acf5f36af7e76b45a8bcf66e.jpg
Từng tốp bay tổng cộng 3 lượt qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thạch Thảo
W-z6929347703383_1839ae4d2465c904825b03fbedf3ea40.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-z6929259796914_1ca5f9f871f01b25e7c1f0f5e54bc7d5.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-z6929348419987_db7b5fe051f43f544fb82269aa72fbed.jpg
2 máy bay vận tải Casa bay qua trung tâm Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huế
W-z6929348437315_96da0dc8f9dfb651543b859040084393.jpg
Ảnh: Nguyễn Huế
W-z6929348425368_e919b1541c20508ea4958c45bcf3aacb.jpg
Thủ đô hôm nay trời mát, không nắng, khá mù mịt. Ảnh: Nguyễn Huế
W-z6929348430693_c83ba1d66c9593cb3b9e34849dc6f546.jpg
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Ảnh: Nguyễn Huế
W-z6929258051227_a7e0b5146033af89cb20e0c551a22dd5.jpg
Phía dưới ở khu vực đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ... hàng trăm người dân với cờ đỏ sao vàng vẫy chào. Ảnh: Thế Bằng
W-z6929241731431_ab655bbfe84b8249e3690185249023ef.jpg
Tại các tòa nhà cao tầng, trên khu vực tầng thượng cũng tập trung rất đông người dân theo dõi màn trình diễn bay. Ảnh: Hoàng Hà
W-xem du.jpg
Ảnh: Hoàng Hà

Trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội, bên dưới là các địa danh nổi tiếng của Thủ đô: Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính Phủ... 

W-truc thang 3.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-trực thăng 4.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-trực thăng 5.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-trực thăng 2.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-trực thăng 1.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-biên đôi bay 2.jpg
Các biên đội bay bay qua Công viên Lê nin. Ảnh: Mạnh Hùng
W-nhat tan.jpg

Các biên đội bay qua cầu Nhật Tân và sông Hồng. Ảnh: Quyết Thắng

W-may bay the son.jpg
Ảnh: Thế Sơn
W-may bay nguyen thue 2.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-may bay nguyen hue.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-bien doi.jpg
Biên đội bay hoàn thành nhiệm vụ bay chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Anh