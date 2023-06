"Thời điểm điều khiển xe bốc đầu và để nhiều người học theo mình, bắt chước mình bốc đầu xe thì tôi không nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Chỉ đến khi bị công an bắt giữ, tôi thấy hối lỗi với những gì mình đã làm", Đặng Đình Quảng cho biết.

Thắng, Quảng và 5 thành viên khác trong hội "Dị nhân X" đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khởi tố để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

"Đến thời điểm này, tôi đã nhận ra hành vi của mình là sai trái. Tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ tu tỉnh làm ăn nhưng chưa kịp thực hiện thì bị công an bắt", Thắng chia sẻ.

Bản thân Thắng không nhớ được hết mình đã bốc đầu xe ở trên tuyến đường nào thuộc TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An...

Cũng ở trong hội "Dị nhân X", Nguyễn Chiến Thắng (SN 2003, trú tại Con Cuông, Nghệ An) có hoàn cảnh đặc biệt, khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn, thiếu sự giám sát chặt chẽ từ gia đình. Thắng lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, lấy việc bốc đầu xe làm niềm vui cho bản thân.

Trong khi đó, theo N.V.H., tại thời điểm đua xe, H. không nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Khi bị công an mời lên làm việc thì H. đã biết đó là hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng.

"Thời điểm đó, tôi thấy mọi người so kè tốc độ theo cặp nên mượn xe để tham gia. Chúng tôi đua theo hình thức là hai xe chạy, so nhau về tốc độ ở đoạn đường khoảng 100m, tốc độ tối đa khi đua hơn 100km/h", L.N.M. nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) nhận định, hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe... có chiều hướng gia tăng do thời điểm này đang là kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên.

Thêm vào đó, có nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tụ tập, hô hào cổ vũ, lôi kéo thanh thiếu niên tham gia nhằm mục đích lợi nhuận như buôn bán, mời chào "độ" xe... Các hành vi này gây ảnh hưởng đến giới trẻ và để lại hệ lụy cho xã hội, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Đại tá Phạm Quang Huy thông tin, 5 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng xử lý 169 vụ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. 2.836 đối tượng có hành vi lạng lách, chạy xe thành đoàn tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép bị xử lý.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an)

"Công an các địa phương khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng. Trong đó có 3 vụ tổ chức đua xe trái phép, 1 vụ đua xe trái phép, 5 vụ gây rối trật tự công cộng", vị Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, thời gian qua, Công an tỉnh, thành phố một số địa phương đấu tranh quyết liệt với hành vi trên gồm: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Nghệ An...

"Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT yêu cầu CSGT Công an các địa phương kiên quyết tập hợp, lập hồ sơ xác minh và xử lý những vụ việc làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Rà soát, xử lý các lò độ xe, kho bán đồ độ xe và các đối tượng liên quan", Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Vị Phó Cục trưởng Cục CSGT đánh giá, hành vi bốc đầu, lạng lách, đua xe trái phép và quay video dạy bốc đầu, cổ vũ đua xe trái phép gây ảnh hưởng đến giới trẻ và để lại hệ lụy cho xã hội. Vì thế ông khuyến cáo, các gia đình cần quản lý con em mình chặt chẽ hơn. Đặc biệt, không giao phương tiện cho con em sử dụng khi chưa đủ tuổi, đây là nguyên nhân dẫn đến việc các em tự do đi đêm về hôm, gây rối trật tự công cộng.