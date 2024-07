Như người anh cả trong nhà, đại úy Khánh đặt yêu cầu an toàn cho các chiến sĩ trên đảo lên hàng đầu. Buổi tối, vào những ngày sóng to, biển động, ai ở nhà nào ở nguyên đó, tuyệt đối không đi qua cầu nối giữa 2 nhà.

Nơi đảo chìm giữa biển khơi, niềm vui giản đơn của người lính là những tháng ngày sau Tết Nguyên đán đến tháng 5. “Khi ấy, biển cả như dịu dàng hơn, sóng yên gió lặng, tàu thuyền nhộn nhịp ra khơi đánh bắt. Thi thoảng, có những chiếc tàu đánh cá ghé vào đảo, mang theo hơi thở ấm áp của đất liền, xua tan đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết trong lòng những người lính đảo chúng tôi", đại úy Khánh bộc bạch.

Trực tiếp ra thăm Trường Sa, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai xúc động khi chứng kiến sự nỗ lực vượt lên khó khăn của cán bộ chiến sĩ, để vững tay súng, bảo vệ Tổ quốc.

“Những người lính ở Trường Sa phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy hiểm hàng ngày để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Họ phải sống xa gia đình, bạn bè, đối mặt với biển cả dữ dội và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể xảy ra. Sự hy sinh của họ, không chỉ là lòng can đảm trong việc chiến đấu với các thách thức ngoại vi mà còn là sự hy sinh trong việc xây dựng và duy trì môi trường sống trên đảo, đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả”, ông Vũ Thanh Mai chia sẻ.

Cũng theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, những hình ảnh về cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, đặc biệt là tại Trường Sa, luôn là nguồn cảm hứng to lớn cho thế hệ trẻ. Họ sẽ học tập được tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc”.

Thiết kế: Trần Hằng