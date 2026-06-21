Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh vừa công bố mức điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là 25, điểm dự khuyết là 24.

Điểm xét tuyển được xác định bằng tổng điểm môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh và điểm ưu tiên nếu có.

Như vậy, đây là mức điểm chuẩn cao ngang ngửa các trường công lập có điểm chuẩn top đầu của Hà Nội.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường Marie Curie năm học 2026-2027 là 24 (với cơ sở Mỹ Đình) và 22 điểm (với cơ sở Văn Phú và cơ sở Việt Hưng).

Đợt 1, thí sinh nhập học các ngày 23-24/6 (học sinh đủ hồ sơ có thể nhập học sớm hơn). Nếu còn chỉ tiêu, mức điểm chuẩn đợt 2 được trường xác định như sau: 22 điểm (cơ sở Mỹ Đình); 19 điểm (cơ sở Văn Phú và cơ sở Việt Hưng). Thí sinh nhập học các ngày 25-26/6.

Thí cần nộp: Bản sao giấy khai sinh (công chứng), học bạ THCS (bản chính), phiếu báo kết quả thi tuyển vào lớp 10 (bản chính do Sở GD-ĐT cấp), giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS, căn cước công dân (photo), chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL PBT hoặc TOEFL IBT (nếu có, để vào lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế), các giấy chứng nhận ưu tiên/khuyến khích (nếu có) và kinh phí hai tháng 8, 9/2026.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026–2027 là 22 điểm. Cách thức tính điểm xét tuyển của nhà trường là điểm Toán + điểm Tiếng Anh + điểm Ngữ văn.

Trong đó, trường đưa ra yêu cầu điểm Toán đạt từ 7 điểm trở lên. Đối với học sinh đăng ký vào hệ năng khiếu, điểm Tiếng Anh cần đạt từ 8 điểm trở lên.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa công bố điểm chuẩn 24 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2026-2027.

Những thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức xét điểm sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa; buổi sáng từ 7h đến 11h; buổi chiều từ 13h30 - 16h30 ngày 21/6.

Nhà trường lưu ý sau 16h30 ngày 21/6 (Chủ nhật), thí sinh trúng tuyển phương thức xét điểm không đến nộp hồ sơ nhập học trực tiếp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Trường THPT Ban Mai cũng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, điểm chuẩn hệ Song ngữ nâng cao là 16; hệ Song ngữ tài năng có điểm chuẩn 21.