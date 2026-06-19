Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm 2026:

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên của Hà Nội:

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

Về nguyên tắc tuyển sinh lớp 10 không chuyên của Hà Nội, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Xác nhận nhập học

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường đã trúng tuyển và xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Học sinh có thể lựa chọn xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp như sau:

- Trực tuyến: Học sinh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn nguyện vọng trúng tuyển, xác nhận nhập học, sau đó in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để hoàn tất thủ tục.

Trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng (ví dụ: 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên và một hoặc nhiều nguyện vọng vào lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp...), học sinh được quyền thay đổi lựa chọn và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.

- Trực tiếp: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Trong trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng và muốn thay đổi nguyện vọng đã chọn, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước đó, sau đó mới được xác nhận nhập học vào nguyện vọng trúng tuyển khác.