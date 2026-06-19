Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2026 Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 của các trường THPT công lập trên địa bàn.

Chiều 19/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của 4 trường chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Văn và Ngoại ngữ, cùng điểm môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50 điểm.

Lớp chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy điểm chuẩn cao nhất là 43,75. Xếp sau đó là chuyên Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Hóa học, Tiếng Trung... cũng của trường này, đều trên 41 điểm.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 các trường chuyên tại Hà Nội như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra với hơn 123.000 thí sinh tham gia, trong đó khoảng 20.500 lượt thí sinh đăng ký thi thêm môn chuyên. Năm nay, bốn trường chuyên tuyển 2.730 học sinh.

Lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT Chuyên Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/27,5. Xếp sau là lớp chuyên tiếng Nga của Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ với tỷ lệ chọi 1/24,2.

Ở các lớp chuyên còn lại, mức độ cạnh tranh phổ biến từ 1/4-1/6. Lớp tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chuyên Chu Văn An có tỷ lệ chọi thấp nhất, lần lượt 1/1,37 và 1/1,79.