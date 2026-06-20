Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2026, Trần Minh Hà trở thành thủ khoa với tổng điểm xét tuyển 29,75. Trong đó, em đạt 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Toán và 10 điểm Tiếng Anh; được cộng 1 điểm ưu tiên do có mẹ là người dân tộc Mường.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Hà cho hay, khi biết điểm, em đã rất vui song không hề nghĩ đến việc trở thành thủ khoa ở kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội.

Chị Quách Mỹ Linh chia sẻ, con gái đã ra tận cửa đợi mẹ đi làm về để ôm chầm lấy sau khi biết kết quả.

Trần Minh Hà (học sinh lớp 9G0 Trường THCS-THPT Newton) trở thành thủ khoa ở kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC

Từ học sinh đội tuyển Toán đến giải Nhất học sinh giỏi Văn

Chị Linh cho biết Minh Hà rất ham học và luôn đặt mục tiêu rõ ràng. “Khi vào học, Minh Hà rất tập trung. Nhiều lúc tôi phải nhắc con dừng lại, không thức quá muộn”, chị Linh chia sẻ.

Trong học tập, Minh Hà chú trọng hiểu bản chất vấn đề và khắc phục những lỗi sai của bản thân. "Em không đặt mục tiêu chung chung là học tốt mà thường xác định cụ thể mình cần đạt mức điểm trung bình bao nhiêu, sau đó sẽ lên kế hoạch rõ ràng để đạt được”, Minh Hà chia sẻ.

Chị Linh cho biết gia đình không tạo áp lực thành tích mà chú trọng rèn cho các con tính tự giác, biết lập thời gian biểu khoa học và duy trì nếp sinh hoạt điều độ. Thông thường, Minh Hà phải hoàn tất bài tập trước 21h30 và muộn nhất 22h đi ngủ. “Có khỏe thì ngày hôm sau đến lớp con mới không mệt mỏi, có thể tập trung cao độ và tiếp thu bài tốt nhất”, chị Linh nói.

Người mẹ cũng bày tỏ sự biết ơn tới nhà trường, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm vì đã giúp rèn giũa tính cẩn thận cho con gái.

“Nếu chỉ có sự thông minh mà không được rèn sự cẩn thận, chỉn chu, các con sẽ rất khó đạt kết quả cao trong học tập và nhiều công việc khác”, chị Linh chia sẻ.

Điều này thể hiện rõ ở thành tích đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh của Minh Hà trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Chỉ mất 20 phút hoàn thành bài thi, Hà đã dành toàn bộ thời gian còn lại để kiểm tra, rà soát lại nhiều lần.

Chị Quách Mỹ Linh và con gái Trần Minh Hà. Ảnh: NVCC

Chị Linh cho biết, từ nhỏ Minh Hà đã yêu thích môn Toán và giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi liên quan. Lên lớp 7, em vẫn nằm trong nhóm học sinh được bồi dưỡng đội tuyển Toán của trường. Tuy nhiên, nhận thấy con có khả năng tổng hợp ý và viết lách tốt, chị động viên Hà thử sức với môn Ngữ văn. Từ đó, Minh Hà quyết định chuyển hướng theo đuổi môn học này.

“Từ nhỏ, Minh Hà đã là một cô bé giàu lòng trắc ẩn, luôn nhìn nhận mọi vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Có lẽ đây cũng là thế mạnh giúp con học tốt môn Văn, biết phân tích thấu đáo, thể hiện quan điểm đa chiều trong bài viết cũng như cách ứng xử trong cuộc sống”, chị Linh chia sẻ.

Năng lực học Văn của Minh Hà được thể hiện qua việc em là thành viên nổi bật của đội tuyển học sinh giỏi của trường, đạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố năm học 2025-2026.

Thất bại ở lớp 8 và cú bứt phá ngoạn mục một năm sau

Minh Hà cho rằng sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc, là yếu tố rất quan trọng. Em lấy chính trải nghiệm của mình làm minh chứng.

Năm lớp 8, khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9, Hà không đạt kết quả như kỳ vọng. Thất bại ấy khiến em rất buồn, thậm chí có lúc mất niềm tin vào bản thân. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Hà nhìn lại những hạn chế của mình, học từ sai sót và sửa từng lỗi trong các bài viết.

Sự nỗ lực ấy đã mang lại thành quả xứng đáng. Đến năm lớp 9, bài làm của Minh Hà tiến bộ rõ rệt, khiến các thầy cô bất ngờ và giúp em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố.

“Thất bại đôi khi là động lực để cố gắng hơn”, Hà chia sẻ.

Không chỉ là thủ khoa của kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội, Minh Hà còn trúng tuyển khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm môn chuyên 7,25 (đạt tổng điểm xét tuyển chuyên 43,25 - cao hơn điểm chuẩn 4 điểm). Trước đó, Hà cũng trúng tuyển khối chuyên Văn ở kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Sư phạm.

Minh Hà cho rằng sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng là yếu tố rất quan trọng. Ảnh: NVCC

Minh Hà tự nhận xét mình là người hướng ngoại, thích giao tiếp với mọi người. Hà thích chơi piano và âm nhạc giúp em cân bằng sau những giờ học. Ngoài thời gian học, Minh Hà tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, đặc biệt là thể thao.

Theo học tại hệ thống Trường Liên cấp Newton từ cấp tiểu học đến nay, Minh Hà cho hay, dù đỗ các trường công lập và trường chuyên, em quyết định chọn Trường THPT Newton để tiếp tục gắn bó trong 3 năm sắp tới.

"Các cơ hội khác đều rất tốt, nhưng cháu cảm thấy môi trường này phù hợp hơn với định hướng của mình vì được phát triển cân bằng ở nhiều môn học. Cháu muốn gắn bó với trường, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ”, mẹ nữ sinh chia sẻ.