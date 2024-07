Trở lại sau thời gian dài không có sản phẩm cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh bật khóc trước tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa tổ chức sự kiện ký tặng người hâm mộ và đêm nhạc Noo’s Special Night tại Quận 1, TPHCM.

Nhiều người hâm mộ đi xe, máy bay từ các tỉnh, thành khác nhau như Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Nghệ An, Hà Nội, Nam Định... gặp gỡ thần tượng.

Noo Phước Thịnh ngớ người khi fan đòi cưới

Trong trang phục đơn giản, Noo Phước Thịnh nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ. Anh nhận nhiều món quà lẫn các yêu cầu độc, lạ như: nhẫn cầu hôn, yêu cầu ký giấy đăng ký kết hôn, cao dán trị đau lưng, yêu cầu livestream mukbang với thùng bánh kẹo...

Tối cùng ngày, chương trình Noo’s Special Night kéo dài 3 tiếng phục vụ hơn 1.000 khán giả.

Lần đầu, anh thể hiện lại mash-up Lặng thầm - Mất em - Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau - Từng quen - Giá như từng gây sốt tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023.

Đêm nhạc chia thành 2 chương. Chương đầu, Noo Phước Thịnh khoe giọng khi hát cùng ban nhạc các bài Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Những kẻ mộng mơ, Xin lỗi em, Em đã thương người ta hơn anh...

Điểm nhấn chương này còn có màn live bài Tự nguyện nhằm thể hiện lòng tri ân đất nước và khán giả.

Ca sĩ rơi nước mắt trước người hâm mộ. Ảnh: NVCC

Noo Phước Thịnh cũng bật khóc khi xem video tổng hợp các khoảnh khắc vinh quang trong 15 năm hát do người hâm mộ thực hiện. Anh biết ơn khi được họ truyền động lực để trở lại sau 4 năm không có sản phẩm và đêm nhạc cá nhân.

Đêm nhạc cũng đánh dấu lần đầu anh hát live bài mới Đùa anh đau đấy. Phần 2 gồm loạt bài hit sôi động diễn cùng vũ công như I don’t believe in you, I’m still loving you, Chợt thấy em khóc, Xa em, Chờ ngày mưa tan…