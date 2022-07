Chi khu Ngã Năm thuộc hệ thống phòng thủ của Tiểu khu Ba Xuyên về phía Tây, đồng thời là nơi án ngữ tuyến hành lang ra vào vùng U Minh (căn cứ Khu ủy khu 9). Vùng đất nổi tiếng có quân Mỹ và tay sai gian ác khét tiếng đứng hàng thứ 2 của Miền Tây Nam bộ. Từ chi khu, bọn lính dân vệ, bảo an kéo vào các vùng chung quanh thị trấn, thọc sâu vào các vùng nông thôn càn quét, vây ráp, bắt bớ, bắn giết… gây bao đau thương cho nhân dân.

Bà chính thức tham gia cách mạng được phân công vào tổ quân y địa phương cấp cứu chiến trường, cùng đồng đội đưa nhiều thương binh và tử sĩ ra khỏi trận địa, để cứu chữa và an táng.

Lúc đó, địch phản kích quyết liệt bằng phi cơ, bà cùng với anh em du kích chiến đấu bảo vệ an toàn cho thương binh, đã cùng dân công dìu được 28 thương binh, trực tiếp chôn 3 tử sĩ, những người hy sinh còn nằm lại ở trận địa cũng được đem về chôn cất chu đáo. Vừa vận chuyển thương binh, bản thân bà đã thu được 5 súng Cacbine m2, 1 khẩu trung liên và thùng lựu bạn M26.

Năm 1970, bà được bổ sung Huyện ủy và được điều về làm Bí thư Chi bộ thị trấn Phú Lộc. Ở đây, bà đã củng cố, kiện toàn lại chi bộ, phát triển lực lượng biệt động, xây dựng cơ sở du kích mật, đã lãnh đạo, chỉ huy đánh địch nhiều trận, diệt hàng chục tên địch.

Đến năm 1972, bà được huyện rút về làm Hội trưởng Phụ nữ, đồng thời cùng các lực lượng khác, nữ du kích trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy bao vây bứt rút một loạt đồn như: Cống Ba Bọng, Cô Tư, Cống Ba Tao, kênh Nước Ngọt… và chỉ huy đánh nhiều cuộc càn viện của các đơn vị bảo an của địch như Tiểu đoàn 408 tỉnh Sóc Trăng, tăng cường có cả xe M113.

Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà tiếp tục công tác tại huyện Thạnh Trị với các nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận huyện. Giữa năm 1996, bà được tỉnh phân công làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và tham gia HĐND tỉnh 2 nhiệm kỳ. Quá trình công tác, trực tiếp phụ trách lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng, điều khiến bà trăn trở là làm thế nào để thực hiện đãi ngộ tốt với những thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh.

Từ trăn trở đó, bà cùng đội ngũ cán bộ sở LĐ-TB&XH tỉnh nhiều lần tìm thông tin để lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có liên quan xem xét, công nhận liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến nhằm xoa dịu nỗi đau, mất mát với người thân của họ.

Công tác trong ngành được 10 năm thì bà nghỉ hưu, tuy bị di chứng chiến tranh ở hai khủy tay, khi "trái gió trở trời” lại hành hạ, nhưng bà luôn cảm thấy an lòng và may mắn hơn nhiều đồng đội, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.