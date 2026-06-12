Nữ sinh mổ 3 lần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi xong vào viện điều trị tiếp

Sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thùy Linh đã phải trải qua những ca phẫu thuật lớn. Nhưng cô gái đầy nghị lực vẫn quyết tâm chinh phục cột mốc này, dù ngay sau đó, em phải quay trở lại viện điều trị tiếp.