Đề thi và đáp án các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đề thi và đáp án các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

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9h35, hồi trống vang lên báo hiệu hết giờ làm bài thi môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tại điểm thi THCS Trưng Vương (Hà Nội) các sĩ tử lần lượt bước ra khỏi điểm thi.

Phan Lê Bách (học sinh Trường THPT Việt Đức, thứ hai, trái qua) cùng những người bạn thân bước ra khỏi điểm thi với nụ cười rạng rỡ và tâm thế vô cùng thoải mái. Bách tự tin khẳng định mình đã "ăn trọn" điểm số ở hai môn tiếng Pháp và lịch sử, dự đoán có thể đạt mức 9 đến 10 điểm.

Niềm vui hoàn thành kỳ thi của Bách càng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi em nhận được màn tổ chức sinh nhật bất ngờ từ những người bạn ngay khi bước ra khỏi điểm thi.

Phụ huynh của thí sinh Anh Thư đứng đợi ở điểm thi THCS Trưng Vương với những món quà nhỏ trên tay. Chị cho biết 3 chú gấu bông này là món quà mẹ dành để động viên Anh Thư và 2 cô bạn thân của con gái. "Đến hôm nay thì tôi cảm thấy mọi thứ đều trọn vẹn rồi, dù kết quả có thế nào, tôi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng vì các con đã vượt qua kỳ thi quan trọng", chị nói.

Nhiều gia đình cũng mang theo băng rôn, hoa, quà... để chúc mừng con em mình đã vượt qua kỳ thi quan trọng này.

Bước ra khỏi điểm thi THPT Cầu Giấy với tâm thế tự tin, Phạm Minh Hiếu (THPT Chuyên Sư Phạm) hài hước chia sẻ: “Em đã có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon”. Em cho rằng đề thi khá vừa sức, dễ tiếp cận hơn so với những đề em từng làm trong quá trình ôn tập và tự tin có thể đạt 9+ với 2 môn Lý, Hóa.

Thí sinh rạng rỡ kết thúc ngày thi cuối tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM).

Minh Khuê cho biết đề môn Hoá Học khá khó khi có những câu hỏi ít có trong đề thi thử như tính phần trăm. Đề môn Sinh Học thì khá dài song em vẫn làm được. "Giờ em chỉ muốn về ngủ" nữ sinh vui vẻ nói.

Quốc Việt, học sinh THPT Trưng Vương rạng rỡ ôm mẹ vào lòng sau khi hoàn thành kỳ thi thoải mái và em mong chờ kết quả như mong muốn.

Trong khi đó tại điểm thi THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn, TPHCM), nhiều thí sinh mang theo tâm trạng vui buồn lẫn lộn khi rời khỏi phòng thi.

Tâm Nguyên, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Khai Nguyên cho biết: "Em thấy cảm xúc lẫn lộn sau hai ngày thi. Sau khi hoàn thành bài thi Toán hôm qua, em khá tự tin vì đề thi tương đối dễ thở, thì đến bài thi Vật lý hôm nay lại khiến em hoang mang. Đề Vật lý có độ khó cao hơn dự kiến, em khá lo lắng, phần nào thấy con đường chinh phục nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM trở nên mong manh hơn".

Chi Chấn Nghị (ảnh trái), học sinh Trường THPT Trần Hữu Trang, nhận xét đề thi Vật lý năm nay khá khó. Theo Nghị, đề thi yêu cầu thí sinh phải nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản mới có thể làm tốt. "Phần lớn các câu hỏi đều được xây dựng theo hướng vận dụng, có nhiều câu mang tính đánh đố, đòi hỏi học sinh phải suy luận kỹ thay vì chỉ áp dụng công thức một cách máy móc", Nghị nhận định.

Bầu không khí có phần trùng xuống khi không ít thí sinh chưa phát huy được hết thế mạnh của mình trong bài thi cuối hôm nay.