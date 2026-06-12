Nhận xét về đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT, thầy Vũ Hà Thành Luân, giáo viên dạy Tiếng Anh của Trường THCS và THPT M. V. Lô-mô-nô-xốp (Hà Nội) cho hay, đề năm nay “dễ thở” hơn.

Theo thầy Luân, cấu trúc đề thi đảm bảo 4 dạng bài: Điền quảng cáo, thông báo; Sắp xếp; Hoàn thành đoạn văn; Đọc hiểu.

Về nội dung đề thi, các chủ điểm ngữ pháp xuất hiện cơ bản nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ví dụ: thì, loại từ, liên từ, mệnh đề quan hệ rút gọn, so sánh, động từ khuyết thiếu,.... Độ khó của ngữ pháp ở mức trung bình. Học sinh có thể cơ bản làm nhanh và đạt độ chính xác cao.

Các chủ đề từ vựng đều có trong chương trình học, ví dụ: Education and learning, environment and sustainability, technology.... Dù đề thi có phổ từ vựng khá rộng, từ A2 đến C1, song điều này không bất ngờ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Phần lớn từ vựng và cụm từ được sử dụng ở mức B1–B2, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh THPT, trong khi một số từ vựng học thuật ở mức C1, thậm chí có xuất hiện một số từ ở mức C2 (ví dụ: instrumental, relinquished, indolent,... ) được dùng để tăng tính phân hóa.

Từ phần ngữ pháp và từ vựng nêu trên, kếp hợp cùng với những dạng bài (sắp xếp, hoàn thành đoạn văn, đọc hiểu) - nơi yêu cầu rất nhiều kỹ năng thành phần (Skimming – Scanning – Inferencing – Identifying References – Summarizing – Guessing Meaning from Context – Analyzing coherence and cohesion), theo thầy Luân, tất cả tạo nên một đề thi có tính phân hóa mạnh.

"Các thí sinh không chắc ngữ pháp (đặc biệt về thành phần câu), không có đủ lượng từ vựng ở mức B1-B2 (đặc biệt từ đồng nghĩa), ngại suy luận, ngại dự đoán thì rất khó có thể đủ kiên nhẫn và lý do thuyết phục để đi tới được đáp án đúng", thầy Luân nói.

Thầy Luân cho rằng, so với đề thi năm 2025, các bài trong phần đọc hiểu đề thi năm nay “dễ thở” hơn về mặt từ vựng, suy luận, học sinh sẽ dễ hiểu hơn.

Với đề thi này, thầy Luân nhận định điểm trung bình sẽ cao hơn năm ngoái và có nhiều điểm 10 hơn. Năm ngoái, điểm trung bình là 5,38. Năm nay, điểm trung bình sẽ khoảng 5,5-6 điểm.

"Tổng thể đề thi vẫn có tính phân loại cao. Học sinh để làm tốt một bài thi đủ dài trong 50 phút là một thách thức. Tuy nhiên, nếu làm tốt 4 điều: Ngữ pháp chắc – Loại trừ đúng - Từ vựng đủ - Suy luận sâu và kết hợp chúng liên tục trong các câu, các em sẽ có kết quả tốt", thầy Luân nói.

Cô Nguyễn Thị Dịu, giáo viên môn Tiếng Anh THPT, Trường PTLC Phenikaa đánh giá đề có độ bao phủ kiến thức toàn diện, kết hợp giữa việc kiểm tra năng lực sử dụng ngôn ngữ và khả năng vận dụng trong các ngữ cảnh thực tế. Nội dung bài đọc mang tính phong phú. Về mặt cấu trúc, đề không gây bất ngờ lớn đối với học sinh đã bám sát đề minh họa và quá trình ôn tập trong năm học. Các dạng bài quen thuộc tiếp tục xuất hiện, đồng thời một số câu hỏi yêu cầu tư duy ngôn ngữ cao hơn nhằm đảm bảo tính phân hóa. Về mức độ khó/dễ của đề, theo cô Dịu, đề thi có độ khó ở mức dễ tiếp cận với học sinh trung bình khá.

Khoảng 60-65% số câu hỏi thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu, tập trung vào ngữ pháp cơ bản (Conditional sentence type 1, Double Comparison, Causative passive form); từ vựng ở các chủ đề thông thông dụng trong các bài đọc điền tờ rơi, quảng cáo; tìm thông tin chi tiết trong bài đọc.

Phần còn lại thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao, đòi hỏi học sinh phải có khả năng suy luận ngữ nghĩa, hiểu ngữ cảnh và xử lý thông tin trong các văn bản tương đối dài. “Đề thi thể hiện khá rõ định hướng đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ thay vì kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức đơn thuần. Nhiều câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào ngữ cảnh thực tế, đọc hiểu thông tin và xử lý ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp, phù hợp với mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, cô Dịu nói.

Cô Diu dự đoán phổ điểm môn Tiếng Anh năm nay sẽ tập trung chủ yếu trong khoảng từ 6,5-7 điểm. Số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên vẫn sẽ xuất hiện tương đối nhiều nhưng không quá phổ biến. Trong khi đó, điểm từ 9 trở lên sẽ thuộc về nhóm học sinh có nền tảng ngôn ngữ tốt, vốn từ vựng khá và kỹ năng đọc hiểu vững vàng.