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Thứ Sáu, 12/06/2026 - 12:40

Nữ sinh mổ hai lần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi xong vào viện điều trị tiếp

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thùy Linh đã phải trải qua những ca phẫu thuật lớn. Nhưng cô gái đầy nghị lực vẫn quyết tâm chinh phục cột mốc này, dù ngay sau đó, em phải quay trở lại viện điều trị tiếp.

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