Thót tim cảnh giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên vách núi đá dựng đứng

MỸ – Một người leo núi bị mắc kẹt ở độ cao gần 80 mét trên núi Mount Yonah, bang Georgia, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trên vách đá và giải cứu an toàn.